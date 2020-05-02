Комаровский рассказал, как правильно пользоваться санитайзером

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заметил, что многие россияне неправильно использует санитайзеры. По его словам, ручки дверей и тележки в супермаркете не нужно обеззараживать.

Главное — обработать антисептиком руки после прикосновения к предметам.