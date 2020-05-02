Врач и телеведущий Евгений Комаровский заметил, что многие россияне неправильно использует санитайзеры. По его словам, ручки дверей и тележки в супермаркете не нужно обеззараживать.
Главное — обработать антисептиком руки после прикосновения к предметам.
"Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше", — отметил Комаровский.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.