Заболеваемость падает, но при этом ежедневно в сводках отображаются цифры увеличения числа заболевших. Каким образом идет расчет, "Правда.Ру" уточнила у председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрия Морозова.
Он отметил, что речь идет о сокращении динамики ежедневного прироста.
"Динамика ежедневного прироста у нас меньше, потому что у нас постоянно увеличивается тестирование, а динамика меньше. Но это условные цифры, на которые ориентироваться может только профессионал. Наша задача, чтобы мы вышли на то плато, которое бы означало какую-то стабилизацию прироста заболевших, и число выздоровевших было бы больше. К этому все идем. Все мероприятия, которые делаются, все продолжаем в полной мере", — подчеркнул депутат.
Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 7933 новых случая заражения коронавирусом, которые выявлены во всех регионах страны. Скончались 96 человек. С начала эпидемии подтвержден 114 431 случай инфицирования. Вирус унес жизни 1169 пациентов.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.