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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато

Здоровье

Заболеваемость падает, но при этом ежедневно в сводках отображаются цифры увеличения числа заболевших. Каким образом идет расчет, "Правда.Ру" уточнила у председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

Он отметил, что речь идет о сокращении динамики ежедневного прироста.

"Динамика ежедневного прироста у нас меньше, потому что у нас постоянно увеличивается тестирование, а динамика меньше. Но это условные цифры, на которые ориентироваться может только профессионал. Наша задача, чтобы мы вышли на то плато, которое бы означало какую-то стабилизацию прироста заболевших, и число выздоровевших было бы больше. К этому все идем. Все мероприятия, которые делаются, все продолжаем в полной мере", — подчеркнул депутат.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 7933 новых случая заражения коронавирусом, которые выявлены во всех регионах страны. Скончались 96 человек. С начала эпидемии подтвержден 114 431 случай инфицирования. Вирус унес жизни 1169 пациентов.

Темы коронавирус дмитрий морозов уровень заболеваемости
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