Известно, что грудное молоко — идеальное питание для новорожденных, кроме того, грудное вскармливание положительно влияние на здоровье женщины. Ученые из Южной Кореи даже утверждают, что грудное вскармливание поможет защитит матерей от развития диабета. О пользе грудного вскармливания для здоровья женщины и ребенка рассказала директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Владимировна Ерофеева.

"Грудное вскармливание считается очень полезным. Грудное молоко способствует росту и развитию ребенка. Близость матери, чувство защищенности — это те элементы, которые делают человека настоящим человеком, то есть эмоциональным человеком. Считается, что у детей, которых не кормили грудью, и родители были холодны по отношению к ним, у них и семейная жизнь потом хуже складывается.

Некоторые ученые считают, что грудное вскармливание улучшает и здоровье женщины. В первую очередь, если вскармливание происходит через правильные промежутки времени, то есть через три часа в дневное время и через четыре, иногда пять часов, в ночное, это позволяет женщине сохранить ее репродуктивное здоровье. То есть у нее в этот момент не вырабатываются яйцеклетки, происходит естественное, физиологическое контрацептивное действие грудного вскармливания.

Также, возможно, что грудное вскармливание может защитить организм женщины от развития диабета. Но это пока только предположение. Последующие исследования могут подтвердить ошибочность этот версии. Так что я ее пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Грудное вскармливание незаменимо для ребенка

Но то, что грудное вскармливание рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения, всеми международными обществами педиатров, это абсолютно точно. Кроме пользы, пожалуй, я как женский доктор не могу отметить никаких негативных факторов.

В искусственном вскармливании тоже ничего плохого нет, но биота, то есть микроорганизмы кишечника ребенка, меняется, меняет свои свойства. При искусственном вскармливании ребенка не прикладывают к груди, значит у него нет чувства тепла и защищенности. И в немалой степени это иммунные клетки, которые мать, которая за детство, юношество, зрелость переболела массой инфекций латентных и острых, сохраняет всю жизнь. Ни с каким искусственным питанием, даже с самыми замечательными смесями, невозможно передать иммунные тела. То есть в таком случае мы лишаем малыша возможности естественного иммунитета, который у него сохраняется еще длительное время. Потом у него начнут вырабатываться собственные иммунные тела, а первое время он пользуется материнскими", — заключила эксперт