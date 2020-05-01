Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину здоровья.

"Я искренне желаю всем здоровья. Особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания руководства "ЕР".