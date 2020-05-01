Пластиковый щиток может стать альтернативой медицинской маске

Специалисты из Университета Айовы на основе проведенных исследований выяснили, что пластиковый щиток может защитить человека от коронавируса не хуже привычной медицинской маски. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на портал MedicalXpres.

"Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92 % на расстоянии от 180 сантиметров от зараженного", — поделились открытием ученые.

Более того, у пластикового щитка есть ряд очевидных преимуществ перед маской: его можно мыть с мылом и использовать не один раз.