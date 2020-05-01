Медики выяснили, что инкубационный период коронавирусной инфекции может длиться три недели, а не две, как считалось ранее. Об этом сообщает телеканал "360".
"Если сейчас пойдут какие-то послабления самому себе, когда ты находишься на карантине, и люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит это пойдет дальше. И опять надо будет вводить жесткие меры", — заявил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире канала "Россия 1".
Он отметил, что уже сейчас больницы переполнены пациентами с тяжелой формой пневмонии, и их количество только растет. Поэтому при несоблюдении режима самоизоляции болезнь может пойти по второму кругу.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.