Инкубационный период коронавируса может длиться дольше 14 дней

Медики выяснили, что инкубационный период коронавирусной инфекции может длиться три недели, а не две, как считалось ранее. Об этом сообщает телеканал "360".

"Если сейчас пойдут какие-то послабления самому себе, когда ты находишься на карантине, и люди опять перезаражаются, надо понимать, что инкубационный период может быть до трех недель. Значит это пойдет дальше. И опять надо будет вводить жесткие меры", — заявил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире канала "Россия 1".

Он отметил, что уже сейчас больницы переполнены пациентами с тяжелой формой пневмонии, и их количество только растет. Поэтому при несоблюдении режима самоизоляции болезнь может пойти по второму кругу.