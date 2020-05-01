В Краснодарском крае еще 66 человек заболели коронавирусом

По данным на 1 мая, в Краснодарском крае зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России зарегистрировано 6236 новых случаев заражения коронавирусом, которые были зафиксированы в 85 регионах.

В Москве выявлен 3561 случай заражения, в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 66 человек.

Всего на Кубани выявлено 1083 случая заболевания коронавирусом, 277 человек вылечились, жертвами заболевания стали 20 человек.

На данный момент в России от коронавирусной инфекции умерли 1169 человек, а 13220 человек вылечились. Всего в стране коронавирус выявлен у 114431 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что в России зараженные коронавирусом пациенты, обеспечены всеми необходимыми для лечения бесплатными препаратами, а также услугами врачей и медперсонала.