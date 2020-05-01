На фоне пандемии коронавирус и вытекающей из нее самоизоляции россияне стали острее нуждаться в психологической помощи. О том, как найти психолога и в интернете, а также о том, в чем плюсы и минусы консультации с психологом онлайн, рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

"Во-первых, самому психологу онлайн работать сложнее, потому что труднее делать подстройку, хуже чувствуешь человека, есть только какие-то визуальные признаки. Что касается клиента, то есть два типа людей. Первые, которые действительно от этого страдают и хотели бы общаться лично. А вторым очень нравится как раз дистанционный формат. Таких клиентов становится все больше и больше. До самоизоляции тоже было достаточно много людей, которые с радостью были готовы общаться дистанционно. Поэтому нельзя сказать, чтобы всем это было неудобно, это зависит от человека.

Стоит отметить, что живое общение более эффективное, чем дистанционное. Никуда от этого не денешься. Мы, люди, так устроены.

Но все идет к тому, что онлайн-консультации с психологами и психотерапевтами будут все более востребованы. Возможно, со временем появятся какие-то новые приемы.

Как найти компетентного психолога?

Лучше искать специалистов по рекомендации. Также можно посмотреть несколько видео с психологом. Когда психолог записывает какие-то видео, по сути, он находится в такой же ситуации, как и при дистанционном общении. Поэтому по видео будет видно, насколько человеку будет комфортно общаться с этим психологом", — сообщил эксперт.