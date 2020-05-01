Больше 5,7 тысяч москвичей выздоровели от коронавируса

Еще 631 пациент выписан из больниц Москвы. Все они ранее имели положительные тесты на коронавирус, но смогли полностью победить опасное заболевание.

Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел ещё 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За этот же период от коронавируса в Москве скончались 47 человек. Все они имели подтвержденный COVID-19 и пневмонию, а также сопутствующие хронические заболевания.

В столице создали сайт, на котором собирают имена врачей и работников сферы здравоохранения, которые стали жертвами коронавируса. Его придумал кардиолог Алексей Эрлих. Сайт получил название "Список памяти". Сейчас в нем 74 медика из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ставрополья и других уголков России. Пополнить список могут все желающие, нужно лишь указать данные погибшего медика и контакты, по которым информацию о смерти от коронавируса можно подтвердить.