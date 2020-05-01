Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Новости Все >
Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"
Найдено новое средство от коронавируса
Мнения: Медики, работающие в инфекционках, заслужили особый статус
Бойца отряд не потерял: правительство продолжит работу в штатном режиме
В отелях Москвы поселили около 4,5 тыс. врачей, борющихся с COVID-19
Главврач Коммунарки призвал граждан провести майские праздники дома
Эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в офтальмологии
Источник Правда.Ру

Как распространяется COVID, показали на примере салона самолета

Здоровье

Чтобы заразиться коронавирусом, пребывая в замкнутом пространстве (помещении), достаточно того, чтобы там оказался всего один инфицированный.

Как происходит передача вируса, наглядно продемонстрировали ученые из университета Пердью США.

На визуализации, опубликованной ими в Twitter, видно, как COVID - положительный пассажир на борту Boeing чихает посреди салона, распространяя вирус вокруг и заражая попутчиков.

 

передача заражение коронавирус
Последние материалы
Правительство Франции выдаст деньги тем, кто пересядет на велосипед
День рожде﻿ния — важная координата человека
Ушла из жизни солистка легендарного "Фристайла"
Найдено новое средство от коронавируса
Карантин: Франция позаботилась о безработных и бизнесменах
Мнения: Медики, работающие в инфекционках, заслужили особый статус
Бойца отряд не потерял: правительство продолжит работу в штатном режиме
Социальная медицина: при такой динамике нация ополовинится через 37 лет
Олег Шабров: сейчас трудно дать однозначный прогноз
Какой вертолет заменит Blackhawk UH-60?
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Почему Путин издевается над россиянами?
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Чиновники Саратовской области вошли в "золотой миллиард" планеты
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Юрий Болдырев: в России надо ввести военное положение
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии
Анфиса Чехова пожаловалась на рукоприкладство экс-бойфренда
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ