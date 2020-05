Чтобы заразиться коронавирусом, пребывая в замкнутом пространстве (помещении), достаточно того, чтобы там оказался всего один инфицированный.

Как происходит передача вируса, наглядно продемонстрировали ученые из университета Пердью США.

На визуализации, опубликованной ими в Twitter, видно, как COVID - положительный пассажир на борту Boeing чихает посреди салона, распространяя вирус вокруг и заражая попутчиков.

This #datavizualisation shows how tiny invisible droplets from a single cough can flow through the cabin of a Boeing 767 passenger jet@washingtonpost / #tech #data #COVID19 #plane @CurieuxExplorer @jblefevre60 @PawlowskiMario @ShiCooks @mvollmer1 @ValensNtirenga2 pic.twitter.com/PwU6FUJi7b