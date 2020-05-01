Как распространяется COVID, показали на примере салона самолета

Чтобы заразиться коронавирусом, пребывая в замкнутом пространстве (помещении), достаточно того, чтобы там оказался всего один инфицированный.

Как происходит передача вируса, наглядно продемонстрировали ученые из университета Пердью США.

На визуализации, опубликованной ими в Twitter, видно, как COVID - положительный пассажир на борту Boeing чихает посреди салона, распространяя вирус вокруг и заражая попутчиков.