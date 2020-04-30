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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

В отелях Москвы поселили около 4,5 тыс. врачей, борющихся с COVID-19

Здоровье

Около 4,5 тыс. врачей, которые помогают бороться с эпидемией коронавируса, в целях безопасности поселили в столичных гостиницах.

В Москве некоторые гостиницы переключились на услуги, которые город заказывает для медиков. В настоящее время для врачей забронировало около 13 тыс. гостиничных номеров в трехзвездочных гостиницах. Почти все номера выкуплены.

"В настоящее время в гостиницах Москвы проживают около 4,5 тыс. врачей", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник также сообщил, что это позволит медикам не ездить домой, чтобы не подвергать риску заражения свою семью, а с другой стороны, это позволит гостиницам решить свои проблемы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в настоящее время у московских врачей очень высокая нагрузка в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято решение улучшить условия труда врачей. Врачам предоставят бесплатное проживание в отелях и питание.

Темы covid-19 москва гостиница коронавирус российские врачи
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