Около 4,5 тыс. врачей, которые помогают бороться с эпидемией коронавируса, в целях безопасности поселили в столичных гостиницах.
В Москве некоторые гостиницы переключились на услуги, которые город заказывает для медиков. В настоящее время для врачей забронировало около 13 тыс. гостиничных номеров в трехзвездочных гостиницах. Почти все номера выкуплены.
"В настоящее время в гостиницах Москвы проживают около 4,5 тыс. врачей", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник также сообщил, что это позволит медикам не ездить домой, чтобы не подвергать риску заражения свою семью, а с другой стороны, это позволит гостиницам решить свои проблемы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в настоящее время у московских врачей очень высокая нагрузка в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято решение улучшить условия труда врачей. Врачам предоставят бесплатное проживание в отелях и питание.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.