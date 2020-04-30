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Источник Правда.Ру

Можно ли использовать препарат "Галавит" для лечения COVID-19?

Здоровье » Здравоохранение

Препарат "Галавит" относительно новый. Есть мнение, что его можно использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Основной механизм его действия заключается в том, что он блокирует цитокиновый шторм, то есть гетерогенную реакцию, которая и вызывает воспаление легочной ткани и разрушение альвеол и всех структур, которые входят в легкое.

О том, насколько "Галавит" может быть эффективен для профилактики и лечения коронавируса, рассказал президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, президент Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

"Я про препарат "Галавит" ранее ничего не слышал. В период, когда есть болезнь и нет лекарства, количество новых лекарств, которые точно лечат, в разы возрастает. Он, может быть, помогает, а может быть, не помогает.

В медицине без клинических исследований ни один препарат не должен быть доступен для пациента. Сейчас даже ученые, которые действительно разбираются в вирусах, не могут сказать, чем лечить. Не потому, что они не представляют, чем лечить, а потому, что ни одно из средств, которое сейчас существует, не доказало свою эффективность при лечении этого заболевания.

Насколько мне известно, недавно начались клинические исследования лекарственных препаратов. Это номерные препараты, у них нет торгового наименования. Они сделаны на базе интерферонов, антималярийных препаратов.

Это некие комбинированные препараты, которые включают в себя целый ряд свойств иных уже известных лекарственных средств, которые позволяют спрогнозировать реальное влияние на клиническую симптоматику. На сегодняшний день эти препараты находятся в исследовательской зоне. Поэтому все, что я ни скажу о препарате "Галавит", будет популизмом", — сообщил эксперт.

Пульмонолог Петр Казимирович Яблонский также высказал свое мнение по поводу применения данного препарата при лечении коронавируса.

"Об эффективности препарата "Галавит" я ничего сказать не могу. Сегодня, к сожалению, вся терапия COVID-19 — это офф-лейбл.

У нас сегодня вышли уже шестые временные рекомендации по лечению коронавируса. Направления самые разные. Самой последний писк — это лечение антителами, переливание плазмы.

К сожалению, я не думаю, что есть какие-то доказательные исследования. Наверное, есть какие-то эмпирические вещи, которые только появились и клинически их надо исследовать, апробировать, после этого давать какое-то заключение", — сообщил Яблонский.

Темы covid-19 галавит коронавирус лечение коронавируса перспективное лекарство
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