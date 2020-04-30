Можно ли использовать препарат "Галавит" для лечения COVID-19?

Препарат "Галавит" относительно новый. Есть мнение, что его можно использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Основной механизм его действия заключается в том, что он блокирует цитокиновый шторм, то есть гетерогенную реакцию, которая и вызывает воспаление легочной ткани и разрушение альвеол и всех структур, которые входят в легкое.

О том, насколько "Галавит" может быть эффективен для профилактики и лечения коронавируса, рассказал президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, президент Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

"Я про препарат "Галавит" ранее ничего не слышал. В период, когда есть болезнь и нет лекарства, количество новых лекарств, которые точно лечат, в разы возрастает. Он, может быть, помогает, а может быть, не помогает. В медицине без клинических исследований ни один препарат не должен быть доступен для пациента. Сейчас даже ученые, которые действительно разбираются в вирусах, не могут сказать, чем лечить. Не потому, что они не представляют, чем лечить, а потому, что ни одно из средств, которое сейчас существует, не доказало свою эффективность при лечении этого заболевания. Насколько мне известно, недавно начались клинические исследования лекарственных препаратов. Это номерные препараты, у них нет торгового наименования. Они сделаны на базе интерферонов, антималярийных препаратов. Это некие комбинированные препараты, которые включают в себя целый ряд свойств иных уже известных лекарственных средств, которые позволяют спрогнозировать реальное влияние на клиническую симптоматику. На сегодняшний день эти препараты находятся в исследовательской зоне. Поэтому все, что я ни скажу о препарате "Галавит", будет популизмом", — сообщил эксперт.

Пульмонолог Петр Казимирович Яблонский также высказал свое мнение по поводу применения данного препарата при лечении коронавируса.