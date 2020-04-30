Россиянам посоветовали перейти на овощи и фрукты

Врачи рассказали, какие продукты лучше употреблять в период режима самоизоляции.

Врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что сейчас сейчас повышается риск того, что многие россияне могут набрать лишний вес, так как снижается физическая активность, люди все время проводят дома.

"Необходимо пересмотреть свой рацион, так как потребность в калориях намного ниже. Сейчас продается много бесполезных продуктов, которые не содержат никаких витаминов и минералов, зато содержат углеводы и калории. Употребление этих продуктов может привести к лишним килограммам", — сообщила специалист.

Также она отметила, что сейчас очень важно, чтобы в рационе были:

витамин A;

витамин C;

железо;

цинк;

белки.

Каждый день необходимо употреблять минимум 500 грамм овощей и фруктов. Для укрепления иммунитета полезно есть морепродукты, семечки (не жаренные, без соли и сахара), орехи, овсянку и гречку. Также полезно есть продукты с содержанием железа (мясо, свекла, печень и др.).

Ранее доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов рассказал, как в условиях самоизоляции поддерживать форму.

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