Австралийские ученые раскрыли механизм действия Арбидола на коронавирус

Докторант австралийского университета Монаш в Мельбруне биохимик Навин Ванкадари опубликовал подробный механизм взаимодействия между молекулой умифеновира (Арбидол) и структурами на поверхности вируса SARS-CoV-2.

Исследования структурной и молекулярной динамики показали, что Арбидол взаимодействует с S (spike) гликопротеином SARS-CoV-2 и препятствует его структурным изменениям, которые являются ключевым этапом для прикрепления и сближения вируса с клеткой человека.

Арбидол взаимодействует с S-белком с помощью водородных и Ван-дер-Ваальсовых связей, нарушая его структуру и блокируя функциональную активность. При этом, данный механизм действия Арбидола уже был описан для вируса гриппа, что показывает структурное сходство в областях связывания гемагглютинина (поверхностного белка вируса гриппа) и S-белка коронавируса, поэтому препараты от гриппа также могут быть эффективны от инфекций SARS-CoV-2.

Работа опубликована в высокорейтинговом журнале International Journal of Antimicrobial Agents (Q1). (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301564#)