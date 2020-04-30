Эксперт ВОЗ опроверг информацию о том, что дети не передают коронавирус

Председатель Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Адам Финн заявил, что дети подвержены заражению коронавирусом, но пока неизвестно, насколько они могу быть заразны для других.

"На данный момент мы знаем то, что при небольшом количестве исключений дети оказываются поражены инфекцией в незначительной форме. Но хуже известно то, как часто они получают эту инфекцию и как заразны они могут быть для других детей и членов их семей", — сказал он.

По словам эксперта, существует большое количество доказательств того, что дети заражаются значительно реже, чем взрослые, но этих данных недостаточно для того, чтобы говорить о том, что дети не могут заразить других людей.