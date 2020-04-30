Эксперт: Регионы сами смогут принимать решение о продлении самоизоляции

Владимир Путин объявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая включительно. В связи с эти мэр Москвы Сергей Собянин пролонгировал действующие ограничения по Москве, а также принял ряд новых решений. О том, будут ли продлевать режим самоизоляции в других регионах, рассказал первый заместитель председателя комитета в ГД по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

"Указом президента, а это уже оформлено, насколько я знаю, режим самоизоляции будет продлен до 11 мая включительно. Но вы знаете, что губернаторам сегодня даны достаточно широкие полномочия, так как территория у нас большая, и в каждом субъекте есть свои особенности. Поэтому я полагаю, что до 11 числа в большинстве субъектах федерации режим самоизоляции будет продлен. В каждом регионе разная ситуация — где полегче, где-то посложнее. Поэтому губернаторам регионов дали право на самостоятельное принятие решений исходя из текущей ситуации", — сообщил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 21 российский регион последует примеру Москвы и Подмосковья, и в ближайшие дни начнет использовать пропуска с QR-кодами.