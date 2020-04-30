Главврач Коммунарки объяснил, почему нельзя отменять самоизоляцию

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что необходимо продлить режим самоизоляции, который в настоящее время введен во многих российских регионах.

Врач пояснил, что его мнение основано на данных исследования более 50 смертельных случаев.

Данные он опубликовал на своей странице в Facebook. Он также отметил, что считает необходимым продление карантина.

Согласно опубликованным графикам, наиболее часто (49%) смертельным исходом заболевание оканчивается у ли старше 70 лет. Реже всего умирают больные в возрасте от 36 до 50 лет.

К летальному исходу приводит острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), то есть, воспаление легких, которое опасно для жизни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за сутки в больницу в Коммунарке поступило 70 пациентов. Всего в больнице на лечении находятся 540 человек. У 532 человек диагностирована пневмония, у 337 пациентов подтвержден коронавирус, 161 человек получает кислородную поддержку.