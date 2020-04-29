Для здоровья сердца и сосудов человеку необходимо полноценное и сбалансированное питание. Конечно, не существует продуктов, употребление которых позволит полностью исключить проблемы с сердцем.
Но есть продукты, которые являются более полезными для здоровья сердца, чем остальные.
Эти продукты нужно есть каждый день, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. Кроме того, для поддержания здоровья сердца нужно выполнять физические упражнения и вести здоровый образ жизни.
Ранее кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты. Самым опасным продуктом для здоровья сердца является красное мясо, так как в нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому достаточно съедать красного мяса по маленькому кусочку два раза в неделю.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.