Медики назвали продукты, укрепляющие здоровье сердца

Для здоровья сердца и сосудов человеку необходимо полноценное и сбалансированное питание. Конечно, не существует продуктов, употребление которых позволит полностью исключить проблемы с сердцем.

Но есть продукты, которые являются более полезными для здоровья сердца, чем остальные.

Полезные для сердца продукты:

морская рыба жирных сортов;

томаты;

авокадо;

горький шоколад;

грецкие, кедровые орехи, миндаль;

яблоки;

черника;

шпинат.

Эти продукты нужно есть каждый день, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов. Кроме того, для поддержания здоровья сердца нужно выполнять физические упражнения и вести здоровый образ жизни.

Ранее кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты. Самым опасным продуктом для здоровья сердца является красное мясо, так как в нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому достаточно съедать красного мяса по маленькому кусочку два раза в неделю.