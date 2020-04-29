В больницах Петербурга возобновили плановые медосмотры

С 28 апреля в больницах Санкт-Петербурге снова будут проводиться плановые профилактические медосмотры.

"Вакцинация детей также будет проходить в обычном режиме", — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, что с середине марта в связи с угрозой распространения коронавируса в городских больницах было запрещено проводить диспансеризацию и медосмотры.

За сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности на сегодняшний день в городе выявлено 3726 случаев заражения COVID-19, 700 человек выписали, жертвами коронавируса стали 29 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 50 тысяч человек в Москве больны коронавирусом. Еще 2220 человек москвичей получили положительные тесты на коронавирус. Среди новых пациентов 166 детей.