В Омск доставили 50 жителей Якутии, зараженных коронавирусом

В аэропорту города Омска приземлился самолет, на борту которого находились 50 человек из Якутии с подтвержденным коронавирусом.

"Все пациенты средних лет. "Тяжелых" больных среди них нет. Перелет они перенесли хорошо. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное", — сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Все пациенты будут проходить лечение в городской больнице №11 и инфекционной больнице №1 имени Далматова. Сегодня они будут дообследованы, врачи подберут для них схему лечения.

В социальных сетях появились видео с колонной автобусов в сопровождении полиции, которая следует из аэропорта. Скорее всего, в автобусах ехали пациенты из Якутии.

Ранее сообщалось, что в Омскую область доставят зараженных коронавирусом из соседних регионов, где не хватает ресурсов для их лечения. На сегодняшний день в регионе выявлено 82 больных коронавирусом, из них 22 человека вылечились, два человека скончались.