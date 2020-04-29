Студентам-медикам хорошо заплатят за работу с больными COVID-19

Зарплату в 100 тысяч рублей предложили студентам медицинских вузов и колледжей России. Для этого им придется работать с теми, у кого диагностирован коронавирус.

Такая зарплата ожидает будущих врачей в больницах Москвы. Также предлагаются бесплатное питание и необходимые средства защиты. Как сообщает оперативный штаб, желающие пройти практику и получить хорошую оплату уже есть.

Студентов обучат тонкостям работы с опасными пациентами. Также их ждет курс лекций по коронавирусу на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России за минувшие сутки выявлен 5841 новый случай заражения COVID-19. 108 человек скончалось. С начала эпидемии зарегистрировано 99 399 случаев инфицирования, 972 летальных исхода.

Врачей, которые работают с коронавирусными больными, проверяют не только на наличие инфекции в организме, но и на иммунитет к ней. В России такие тесты пока не производятся, их закупают в США, Европе и Китае. Ожидается, что в нашей стране их начнут выпускать в середине мая.