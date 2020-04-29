На сайте стопкоронавирус. рф сообщается, что если заражение коронавирусом проходит бессимптомно, то никакое лечение не требуется. Однако, карантинные меры нужно строго соблюдать.
"Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапии не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", — говорится в ответе Минздрава РФ, опубликованном на сайте.
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