В России нет своих тестов на определение иммунитета к коронавирусу

Врачи в России должны проходить сразу два теста. Первый — на наличие коронавируса в организме сейчас, второй — на наличие антител, которые дают иммунитет к опасному заболеванию.

Такое мнение высказала член комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она пояснила, зачем нужен второй тест.

"Есть метод ПЦР-диагностики, который говорит, есть коронавирус или нет, положительное или отрицательное. Если человек переболел, то тест может быть отрицательным через какой-то промежуток времени, значит, человек уже выздоровел. А есть тесты, которые говорят о том, перенес этот человек болезнь или нет. Он может уже не болеть, и клинической картины нет никакой. Но в крови появляются антитела M и G. Одни антитела говорят о том, что это заболевание сейчас течет, то есть недавно началось, а есть те, которые говорят, что этот человек когда-то перенес это заболевание. И это люди, которые имеют в той или иной степени иммунитет", — рассказала Татьяна Соломатина.

В России такие тесты не производятся, они сейчас на стадии разработки. Поэтому мы закупаем их в странах Европы, Китае, США. Ожидается, что в России свои тесты на выявление иммунитета к коронавирусу появятся в середине мая.

Татьяна Соломатина также заявила, что даже инфицированный врач не сможет заразить никого, если будет одет в специальную экипировку. Также он не сможет заразиться коронавирусом от пациента, если на нем специальный костюм.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что около 50 тысяч врачей Москвы уже проверили на наличие иммунитета. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около 20% медиков имеют иммунитет к коронавирусу.