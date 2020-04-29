48-летняя жительница Петербурга скончалась после операции на дому

28 апреля около 18:00 часов врачи скорой помощи сообщили в полицию о том, что в квартире дома по улице Шателена скончалась 48-летняя женщина— она потеряла много крови.

На место выехали сотрудники полиции. Позже они сообщили в ГУ МВД обстоятельства смерти петербурженки. Оказалось, умершая пригласила своего знакомого врача из частной медицинской клиники. Ранее он уже обследовал ее после того, как ее выписали из больницы. В больницу женщина попала после ДТП.

"Врач собирался удалить на ноге пациентки гематому. Во время операции она потеряла много крови и скончалась до приезда врачей скорой помощи", — сообщает "Фонтанка".

Сотрудники полиции не застали врача в квартире. Позднее он приехал туда со своим адвокатом.

Следователи ждут результатов судмедэкспертизы, после чего можно будет квалифицировать действия врача.

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