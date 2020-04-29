В Коммунарке уменьшилось количество пациентов с коронавирусом

За сутки в больницу в Коммунарке поступили 24 пациента. В общей сложности здесь проходит лечение 551 пациент. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко. Сколько человек выписали из больницы за сутки не сообщается.

У всех пациентов больницы диагностирована пневмония. 372 пациента заражены коронавирусом. Кислородную поддержку получают 158 больных.

55 человек находятся в реанимации, это люди старше 41 года. 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За последнее время в больнице уменьшилось количество больных. Так, 27 апреля здесь находились 644 человека, из них 406 с COVID-19.

Стоит напомнить, что в общей сложности в Москве коронавирус подтвержден у 48 426 человек, 546 пациентов скончались, 4130 человек выздоровели.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва усиливает меры по борьбе с коронавирусом. В столице развернут 10 тысяч дополнительных коек, которые предназначены инфицированным COVID-19 жителям.