Китайские врачи: мужчины хуже переносят коронавирус

Китайские медики пришли к выводу, что женщины и мужчины одинаково часто заражаются коронавирусом, но у мужчин инфекция протекает в более тяжелой форме, в результате они чаще попадают в реанимации. Мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще, чем женщины.

С чем это связано?

"У мужчин в клетках легких содержится намного больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, чем аналогичные тельца в органах дыхания женщин", — объясняют китайские медики.

По словам врача Ян Цзинькуй, медики еще в начале эпидемии обратили внимание на то, что мужчины чаще умирают от коронавируса.

Специалисты проанализировали статистику в разных больницах Китая и изучили более тысячи историй болезни пациентов разного возраста и социального положения. В результате они выяснилис, что доля мужчин среди умерших пациентов с коронавирусом достигла 70%. Аналогичные показатели наблюдались и среди пациентов, которые находились в реанимации и нуждались в аппарате искусственной вентиляции легких.