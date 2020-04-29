Еще 10 тысяч коек развернут в Москве

Москва усиливает меры по борьбе с коронавирусом. В столице развернут 10 тысяч дополнительных коек, которые предназначены инфицированным COVID-19 жителям.

Они появятся во временных госпиталях, которые возводят при основных медицинских учреждениях.

"В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За минувшие сутки из столичных больниц выписаны 480 человек. Общее количество выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 4610 человек. Как сообщили в оперативном штабе, за последние 24 часа в Москве от COVID-19 скончались 67 больных. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

При этом Москва стала лидером среди мегаполисов мира по количеству проведенных тестов на 100 тысяч человек. В столице этот показатель составляет около 5,7 тысяч тестов. Всего московские медики провели более 730 тысяч анализов.