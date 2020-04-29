В Индонезии врач скончался от коронавируса накануне своей свадьбы

В Индонезии молодой врач Майкл Роберт Марампе скончался от коронавируса незадолго до своей свадьбы.

"За неделю до свадебной церемонии он выложил в Instagram небольшое видео, в котором поделился со своими подписчиками информацией о том, что он заразился COVID-19. Майкл признался, что проходит лечение в отделении интенсивной терапии", — сообщает "Комсомольская правда".

Также он обратился к своим коллегам, которые работают с коронавирусными пациентами, соблюдать все необходимые требования безопасности: использовать на работе средства индивидуальной защиты.

"Горжусь, что я врач"

Майкл заявил, что гордится тем, что он врач и может помогать другим людям. В тот же день он опубликовал снимок со своей девушкой.

А накануне его невеста сделала пост для своего умершего жениха. Она написала, что гордится им и обещала, что закончит их песню для свадьбы, которая должна была состояться 11 апреля.

Стоит напомнить, согласно последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 2,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 202 тысячи человек.