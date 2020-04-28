В России за минувшие сутки от коронавируса погибли 72 человека, 44 из них - в Москве. Таким образом, с начала эпидемии жертвами COVID-2019 стали 867 человек.
Всего в России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на утро 29 апреля,
Напомним, что, в целях недопущения взрывного развития эпидемии, в стране президентом объявлена нерабочая 12 - дневка: майские праздники продлятся в режиме нон-стоп с 1 по 11 (включительно) число.
Текст соответствующего указа президента страны опубликован на сайте Кремля.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.