Сводка с коронавирусного фронта: за сутки погибли 72 человека

В России за минувшие сутки от коронавируса погибли 72 человека, 44 из них - в Москве. Таким образом, с начала эпидемии жертвами COVID-2019 стали 867 человек.

Всего в России, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, на утро 29 апреля,

выявлено 93558 случаев инфицирования коронавирусом,

8456 пациентов вылечено.

Напомним, что, в целях недопущения взрывного развития эпидемии, в стране президентом объявлена нерабочая 12 - дневка: майские праздники продлятся в режиме нон-стоп с 1 по 11 (включительно) число.

Текст соответствующего указа президента страны опубликован на сайте Кремля.