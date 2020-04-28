Собянин сообщил о новых решениях в связи с продлением самоизоляции

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции будет продлен до 11 мая включительно. В связи с этим все действующие ограничения по Москве будут также продлены.

В своем блоге мэр столицы Сергей Собянин написал, что данная мера необходима с связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

В связи с продлением режима самоизоляции были приняты следующие решения:

Ужесточены требования к соблюдению тишины (не более 4 часов шумных работ в будни они. Данные требования относятся и к новостройкам);

Безработным гражданам будут выплачивать "детские" доплаты (размер доплаты составляет 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц).

Детский отдых в школах будет приостановлен до 31 июля (вопрос о третьей смене будет решаться позднее).

Когда число заболевших начнет снижаться, ограничения будут ослаблены. В ближайшие дни необходимо быть дома и соблюдать режим самоизоляции.