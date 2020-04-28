Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил о том, что режим самоизоляции будет продлен до 11 мая включительно. В связи с этим все действующие ограничения по Москве будут также продлены.
В своем блоге мэр столицы Сергей Собянин написал, что данная мера необходима с связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
В связи с продлением режима самоизоляции были приняты следующие решения:
Когда число заболевших начнет снижаться, ограничения будут ослаблены. В ближайшие дни необходимо быть дома и соблюдать режим самоизоляции.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.