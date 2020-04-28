Врач извлек из уха китаянки живого паука

Жительницу города Мяньян (Китай) стали беспокоить боли в ухе. По словам женщины, также ей в ухе слышался звон, потом начался зуд. Она обратилась за медицинской помощью.

В процессе осмотра врач-отоларинголог обнаружил в ее ухе паука. Оказалось, что паук жил в ее ухе около недели. Он даже сплел там паутину.

Врач остановил насекомое ушными каплями и извлек при помощи микропинцета.

Ухо пациентки не пострадало. Китаянка считает, что паук мог заползти в ее ухо, когда та работала на винограднике.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кемерове врачи извлекли из уха мужчины таракана. Пациента беспокоили сильные боли в ухе. Выяснилось, что они были вызваны присутствием насекомого в слуховом канале. По словам мужчины, он переночевал в общежитии, а утром стал себя плохо чувствовать.

В Екатеринбурге медики вытащили из уха 12-летней девочки живого таракана. Ребенок обратился в кабинет неотложной помощи детской больницы №5 с жалобой на дискомфорт в правом ухе. Врач заметил в наружном слуховом проходе таракана. Насекомое удалось извлечь.