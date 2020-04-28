Китайские врачи совместно с американскими коллегами обратили внимание на то, что у многих пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, появляется почечная недостаточность. Данное наблюдение прокомментировал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Инфекция часто вызывает аутоиммунный ответ. Так, лечение гепатита С вызывает аутоиммунный тиреодит. Вирус повреждает иммунную систему, она атакует собственные ткани, кровь.

Что касается коронавируса, то сначала нужно ознакомиться с научным исследованием, в результате которого было доказано, что COVID-19 приводит к нарушениям в работе почек.

Но принципиально может пострадать любой орган.

Стрептококки (бактерии) вызывают ревматизм, поражение суставов, сердца. Это нередкое явление.

То, что микробы нарушают иммунитет и вызывают аутоагрессию, это нередкое явление. В частности, можете привести в пример гепатит С, из бактериальных — стрептококк.

Сейчас очень много появляется различной информации, нужно, чтобы прошло время, чтобы вся лишняя информация отсеялась", — сообщил эксперт.