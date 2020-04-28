Путин: Россия значительно нарастила прочность системы здравоохранения

Россия смогла мобилизовать все силы для борьбы с коронавирусом. За месяц удалось нарастить производство лекарственных препаратов, медицинской техники, средств индивидуальной защиты.

О том, что сделано на сегодняшний день, рассказал Владимир Путин.

"Аппаратом ИВЛ в начале года мы производили 60-70 штук в месяц, в апреле — больше 800, в мае планируем выйти на 2500 штук в месяц. Производство медицинских защитных масок увеличилось в 10 раз: с 800 штук в сутки до 8000. С нуля развернули производство ряда востребованных лекарственных препаратов, которые помогают при лечении коронавируса. Проведение тестов за март-апрель увеличили в 10 раз: в начале марта проводили 2500 в сутки, сейчас — 150 тысяч. Рост в 60 раз и охват будет расти. В марте мы производили 3000 защитных костюмов для врачей в сутки, в начале мая планирует выйти на 100 тысяч, к середине мая — на более чем 150 тысяч. Это много, по сравнению с началом года, но недостаточно на сегодняшний день", — подчеркнул президент России, отметив, что дефицит по ряду позиция медицинской техники и расходных материалов сохраняется.

Для решения этой проблемы глава государства поручил Минпромторгу провести работу для ежедневного наращивания объемов производства всего, что необходимо для борьбы с коронавирусом. Для этого можно и нужно использовать потенциал регионов, малого и среднего бизнеса, крупных производственных предприятий страны.

Напомним, что на совещании с губернаторами регионов России Владимир Путин продлил нерабочий период в стране до 11 мая включительно.