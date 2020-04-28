Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны 28 апреля и сообщил о решениях, принятых властями для борьбы с коронавирусом.
Глава государства заметил, что текущая дата (28 апреля) является неофициальным праздником работников скорой помощи. Президент заявил, что это необходимо исправить и сделать праздник официальным.
"Так и сделаем", — подчеркнул Путин.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.