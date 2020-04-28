Президент России Владимир Путин сообщил, что его поручение о развертывании дополнительных больничных коек в регионах "в целом выполнено". Ранее глава государства ставил такую задачу перед главами субъектов, и ее необходимо было выполнить до 28 апреля.
По словам Путина, в оговоренный срок по всей стране было развернуто 116 тысяч дополнительных коек.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.