Путин: регионами было развернуто 116 тысяч коек

Президент России Владимир Путин сообщил, что его поручение о развертывании дополнительных больничных коек в регионах "в целом выполнено". Ранее глава государства ставил такую задачу перед главами субъектов, и ее необходимо было выполнить до 28 апреля.

По словам Путина, в оговоренный срок по всей стране было развернуто 116 тысяч дополнительных коек.