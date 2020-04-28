Психолог: завершение гештальтов поможет пережить самоизоляцию

Находясь в самоизоляции, необходимо структурировать свой день. Это поможет сохранить психическое здоровье.

Советы о том, как пережить необходимость постоянно находиться дома, дает кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова.

"Сейчас тяжело, поскольку мы не знаем, когда закончится это действие — режим самоизоляции. Поэтому я рекомендую свой день распределить по времени. То есть мы себе организовали какое-то дело, придумали, может быть, его, и мы должны дать себе точку отчета: я начинаю это действие и завершаю его. Такая структурированность спасает нас в тяжелой ситуации. Например, когда человек в больнице лежит, ему говорят "через полчаса будет осмотр". В этом ничего приятного нет, но, тем не менее, мы ждем этого, наш день структурирован. Я советую не просыпаться с мыслями "Какой кошмар, я опять не знаю, куда себя деть, опять супруг (супруга) дома, эти ужасные дети", а разделить свой день на какие-то действия", — посоветовала психолог.

Она также отметила, что не нужно судорожно бросаться в разные курсы, осваивать и делать что-то новое. Ведь уделять чему-то повышенное внимание — это тоже напряжение. Поэтому лучше жить нормальной спокойной жизнью.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению психолога, причинами стресса на самоизоляции являются переживания из-за неясных перспектив, финансовых потерь и опасности заражения коронавирусом.