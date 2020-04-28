Больше сотни человек стали донорами плазмы для больных COVID-19

Донорами плазмы в Москве стали 130 человек. Все они переболели коронавирусом и сейчас помогают выздоравливать другим.

Медики отмечают, что способ довольно эффективный. После переливания плазмы коронавирусные больные быстрее выздоравливают.

"По решению Клинического комитета, переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии. Донорами плазмы стали порядка 130 человек, еще более 200 потенциальных доноров ожидают результатов проверки. Мы благодарны москвичам, которые откликаются. На горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Мы надеемся, что с каждым днем у нас будет увеличиваться и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что стать донором плазмы для больных коронавирусом может тот, кто сам перенес болезнь и смог вылечиться. Для этого нужно не иметь хронических заболеваний и быть в возрасте от 18 до 55 лет. Подробности расскажут на горячей линии, которая работает каждый день с 9 до 19 часов по номеру 8 (495) 870-45-16.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что доноры, которые помогают коронавирусным больным, получают деньги. За каждые 150 мл плазмы платят по 1250 рублей. За 600 мл полагается 5000 рублей. Минимальное количество плазмы, которое может сдать обладать антител — 300 мл. Максимальное — 600 мл.