Россиян предупредили о вспышке коронавируса после майских праздников

Кандидат медицинских наук Иван Коновалов заявил, что в России может быть еще одна вспышка заболеваемости коронавирусом. Он объяснил это тем, что в период майских праздников люди могут нарушить режим самоизоляции.

"Сейчас во многих регионах установилась хорошая погода. Если люди начнут выходить общаться, то через 5-7 дней будет новая вспышка заболеваемости", — заявил Коновалов.

Специалист считает, что если россияне будут безответственно относиться к режиму самоизоляции в оставшиеся недели, то пандемия коронавируса может растянуться до тех пор, пока врачи не создадут и не протестируют вакцину. Также он привел в пример Китай, где после ослабления ограничений снова стали возникать вспышки заболевания.

По мнению Коновалова, пандемия коронавируса закончится тогда, когда люди смогут контролировать процесс: всех зараженных выявят и изолируют от здоровых людей. Но сам врач считает, что это невозможно, поэтому вспышки будут периодически происходить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор допустил отмену самоизоляции после 12 мая.