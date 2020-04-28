Кандидат медицинских наук Иван Коновалов заявил, что в России может быть еще одна вспышка заболеваемости коронавирусом. Он объяснил это тем, что в период майских праздников люди могут нарушить режим самоизоляции.
"Сейчас во многих регионах установилась хорошая погода. Если люди начнут выходить общаться, то через 5-7 дней будет новая вспышка заболеваемости", — заявил Коновалов.
Специалист считает, что если россияне будут безответственно относиться к режиму самоизоляции в оставшиеся недели, то пандемия коронавируса может растянуться до тех пор, пока врачи не создадут и не протестируют вакцину. Также он привел в пример Китай, где после ослабления ограничений снова стали возникать вспышки заболевания.
По мнению Коновалова, пандемия коронавируса закончится тогда, когда люди смогут контролировать процесс: всех зараженных выявят и изолируют от здоровых людей. Но сам врач считает, что это невозможно, поэтому вспышки будут периодически происходить.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор допустил отмену самоизоляции после 12 мая.
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