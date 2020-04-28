В больницах Липецка трех врачей уволили за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.
О том, какая именно халатность была допущена со стороны медицинского персонала, не сообщается. Известно только то, что троих врачей уволили.
Согласно предварительным данным, по вине врачей в больницах распространилась инфекция.
В связи с выявленными фактами нарушения противоэпидемических правил руководство медучреждений проводит внутреннее расследование.
Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по региону проводят служебное расследование в отношении заместителя главного врача одного из медучреждений.
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