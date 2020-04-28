Липецких врачей уволили за халатность при лечении больных с COVID-19

В больницах Липецка трех врачей уволили за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.

О том, какая именно халатность была допущена со стороны медицинского персонала, не сообщается. Известно только то, что троих врачей уволили.

Согласно предварительным данным, по вине врачей в больницах распространилась инфекция.

В связи с выявленными фактами нарушения противоэпидемических правил руководство медучреждений проводит внутреннее расследование.

Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора по региону проводят служебное расследование в отношении заместителя главного врача одного из медучреждений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что столичным врачам начали доплачивать за работу с больными COVID-19. Согласно решению российского президента Владимира Путина, врачи получат по 80 тысяч рублей ежемесячно, средний медперсонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей.