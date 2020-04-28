Более четырех тысяч жителей столицы вылечились от коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки после окончания курса лечения от коронавируса выздоровели 606 человек, что почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за предыдущие дни. В общей сложности число людей, которые вылечились от коронавируса, выросло до 4130", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кроме того, она заявила, что надеется на то, что ситуация будет развиваться в лучшую сторону. Ранее Ракова сообщила, что московские медики отметили: состояние пациентов, зараженных коронавирусом, улучшается после того, как им переливают кровь пациентов, которые исцелились от COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что больше 40 москвичей скончались накануне от коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, все пациенты, которые умерли, имели сопутствующие хронические заболевания. Кроме того, у каждого из них была диагностирована пневмония и коронавирус.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.