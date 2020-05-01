Как пережить одиночество в самоизоляции

Люди впервые оказались в ситуации, что нельзя выходить на улицу без пропуска, а лучше вообще не покидать пределы собственного дома. Мы не были готовы к подобному сюжету.

Как выжить в самоизоляции, если остался совсем один?

Как перестать страдать на самоизоляции, если человек остался один?

Для начала стоит вспомнить: почему вы стали сидеть дома? Попробовать осознать и принять новые правила. И поверить, что это действительно нужно и важно. Распланируйте свой день и старайтесь выполнять все пункты плана. График поможет контролировать плохое настроение и немного побороть депрессивный настрой. Двигайтесь: делайте зарядку, танцуйте, йогой займитесь — это улучшит настрой. Самоизоляция-хорошее время, чтобы завести блог и делиться своими мыслями с миром. Заодно и новые навыки можно освоить: научиться фотографировать, рисовать, освоить музыкальный инструмент. Самоизоляция-это не повод замыкаться в себе. Если вы не можете встретиться с друзьями, близкими на улице, то это не повод им не звонить. Благодаря современным гаджетам вы можете общаться по видеосвязи. Ставьте новые цели. Если вы хотели прочитать новую книгу, но руки до нее никак не доходили, то сейчас самое время. Интернет предлагает онлайн-курсы, позволяющие изучить новый навык. После окончания карантина можно будет хвастаться новыми достижениями. Если чувство одиночества не покидает вас, то можно обратиться к психологу или психотерапевту. Стоит отметить, что они проводят сеансы в режиме онлайн, что очень удобно. Побороть одиночество можно благодаря волонтерству, которое позволяет почувствовать себя частью чего-то большого и значимого. В прямом эфире Facebook и Instagram вы можете почитать детям книги.

Не стоит переживать о том, что вы остались на самоизоляции в одиночестве, ведь вы можете позволить себе делать, то, что душе захочется.

Проведя время наедине с собой, вы поймете, что это время бесценно.

Фото: crestviewrecovery.com