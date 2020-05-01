Как пережить одиночество в самоизоляции
Люди впервые оказались в ситуации, что нельзя выходить на улицу без пропуска, а лучше вообще не покидать пределы собственного дома. Мы не были готовы к подобному сюжету.
Как выжить в самоизоляции, если остался совсем один?
Как перестать страдать на самоизоляции, если человек остался один?
- Для начала стоит вспомнить: почему вы стали сидеть дома? Попробовать осознать и принять новые правила. И поверить, что это действительно нужно и важно.
- Распланируйте свой день и старайтесь выполнять все пункты плана. График поможет контролировать плохое настроение и немного побороть депрессивный настрой.
- Двигайтесь: делайте зарядку, танцуйте, йогой займитесь — это улучшит настрой.
- Самоизоляция-хорошее время, чтобы завести блог и делиться своими мыслями с миром. Заодно и новые навыки можно освоить: научиться фотографировать, рисовать, освоить музыкальный инструмент.
- Самоизоляция-это не повод замыкаться в себе. Если вы не можете встретиться с друзьями, близкими на улице, то это не повод им не звонить. Благодаря современным гаджетам вы можете общаться по видеосвязи.
- Ставьте новые цели. Если вы хотели прочитать новую книгу, но руки до нее никак не доходили, то сейчас самое время.
- Интернет предлагает онлайн-курсы, позволяющие изучить новый навык. После окончания карантина можно будет хвастаться новыми достижениями.
- Если чувство одиночества не покидает вас, то можно обратиться к психологу или психотерапевту. Стоит отметить, что они проводят сеансы в режиме онлайн, что очень удобно.
- Побороть одиночество можно благодаря волонтерству, которое позволяет почувствовать себя частью чего-то большого и значимого.
- В прямом эфире Facebook и Instagram вы можете почитать детям книги.
Не стоит переживать о том, что вы остались на самоизоляции в одиночестве, ведь вы можете позволить себе делать, то, что душе захочется.
Проведя время наедине с собой, вы поймете, что это время бесценно.
Фото: crestviewrecovery.com