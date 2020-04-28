Французские врачи победили осложнение COVID-19 препаратом от артрита

Французские врачи стали использовать лекарство от артрита для лечения осложнения коронавируса. Медики обратили внимание на то, что у некоторых больных коронавирусом возникает гиперцитокинемия, то есть чрезмерная реакция иммунной системы, когда она атакует и здоровые клетки организма. В результате возникает острая респираторная недостаточность, что может привести к смерти пациента.

"Чтобы не допустить развитие данного осложнения, медики стали использовать тоцилизумаб — моноклональное антитело, блокирующее рецептор цитокина интерлейкина-6. Обычно данный препарат применяют в процессе лечения ревматоидного артрита", — сообщает организация Assistance publique — Hopitaux de Paris.

Специалисты провели исследование с участием 129 пациентов с COVID-19. Половина из них принимала тоцилизумаб, а вторая половина проходила обычное лечение. Критерием неэффективности лечения считалась смерть или подключение пациента к аппарату ИВЛ. В результате выяснилось, среди пациентов, которым назначили тоцилизумаб было намного меньше тех, у кого коронавирус протекал в тяжелой форме.