Курпатов: 20% россиян испытают посттравматическое расстройство

Тотальный режим самоизоляции — это психологическое испытание для жителей нашей страны. Такое мнение высказал врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ и монографий в области психотерапии, пограничной психиатрии, психодиагностики, психофизиологии и психосоматике Андрей Курпатов.