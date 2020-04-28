Тотальный режим самоизоляции — это психологическое испытание для жителей нашей страны. Такое мнение высказал врач-психотерапевт, автор более 100 научных работ и монографий в области психотерапии, пограничной психиатрии, психодиагностики, психофизиологии и психосоматике Андрей Курпатов.
"Проблема психических расстройств, связанных с выходом из коронавируса, шире, чем цифровая зависимость, потому что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации. 20% людей пострадают от разных посттравматических расстройств, это пятая часть населения", — пояснил врач.
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.