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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Пандемия пройдет, а неприятности со здоровьем останутся

Здоровье

Пандемией коронавируса нанесет здоровью россиян сильный урон. Главная его опасность - он будет отложенным.

Так считает кардиолог Юрий Беленков, директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета.

"COVID-19 не только напрямую влияет на состояние здоровья. Его негативное воздействие имеет отложенный эффект. Например, одним из последствий пандемии может стать - и станет! - рост числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Беленков.

Социальная нестабильность бьет по сердцу

Кардиолог напоминает, что подобная картина уже наблюдалась, начиная с 1991 года.

"Тогда примерно через полгода после после распада СССР был резкий скачок смертности. Потом дефолт, череда кризисов - все это провоцировало повышение смертности за счет социальной нестабильности",- поясняет кардиолог.

Последствия изоляции разрушают организм

  • Вынужденная, по большей части, малоподвижность,
  • несбалансированное питание,
  • недостаток общения -

- все это, - уверен Беленков - приведет к всплеску гипертонических кризов и ишемических болезней сердца.

Что можно сделать для себя

Негативные последствия пандемии можно нивелировать, если

  • каждый день делать хоть какие-то упражнения, чтобы избежать малоподвижности,
  •  правильно питаться,
  • как можно чаще общаться с людьми, не замыкаясь в одиночестве,
  • поддерживать хорошее настроение.
Темы здоровье пандемия юрий беленков отложенный эффект
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