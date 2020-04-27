Врач рекомендует аллергикам строго соблюдать режим самоизоляции

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов рекомендует россиянам, страдающим от аллергии, строго соблюдать режим самоизоляции. Это связано с тем, что аллергия может осложнить течение вирусного заболевания.

"Сейчас только начался сезон обострения аллергии, у врачей пока не так много информации по пациентам с подтвержденным коронавирусом и аллергией в анамнезе", — сообщил специалист.

Леонов отметил, что у людей с аллергией иммунная система находится в некотором напряжении. При поллинозе, особенно если у человека есть проблемы с дыханием, учитывая, что коронавирус в основном поражает легкие, течение болезни может усугубляться.

В связи с этим аллергикам нужно обязательно соблюдать режим самоизоляции и не рисковать своим здоровьем. В том случае, если это невозможно и человеку нужно ходить на работу, то следует принимать назначенные врачом лекарства от аллергии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус может поражать почки.