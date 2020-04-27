Микробиолог предупредил об опасности мутаций коронавируса

В большой долей вероятности коронавирусная инфекция никуда не пропадет, а останется с человеком и будет сопровождать его также, как и сезонные вспышки гриппа.

Такое мнение высказал микробиолог Игорь Никулин.

"Может, если наступит так называемая персистенция вируса, когда он как бы впадает в спячку. Тогда он будет проявлять себя как сезонное заболевание, как тот же самый грипп или ОРВИ. Как только для него создаются благоприятные условия, а это температура от 4 до 12 градусов, там он и будет снова себя проявлять", — пояснил Никулин.

Также микробиолог рассказал, что опасность различных изменений генома COVID-19 и мутаций состоит в разработке вакцины.