В большой долей вероятности коронавирусная инфекция никуда не пропадет, а останется с человеком и будет сопровождать его также, как и сезонные вспышки гриппа.
Такое мнение высказал микробиолог Игорь Никулин.
"Может, если наступит так называемая персистенция вируса, когда он как бы впадает в спячку. Тогда он будет проявлять себя как сезонное заболевание, как тот же самый грипп или ОРВИ. Как только для него создаются благоприятные условия, а это температура от 4 до 12 градусов, там он и будет снова себя проявлять", — пояснил Никулин.
Также микробиолог рассказал, что опасность различных изменений генома COVID-19 и мутаций состоит в разработке вакцины.
"Получается, что для каждого вируса необходимо создавать свою вакцину. А то, что он мутирует, может сделать это трудноразрешимым", — пояснил ученый.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.