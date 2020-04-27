Обычно все опасные инфекции поражают детей, а также тех, кто никогда не встречался с возбудителями этих инфекций. Но коронавирус ведет себя совсем по-другому.
Об этой странности рассказала доктор медицинских наук, академик Российской академии наук, специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова.
Она напомнила, что изначально медики думали, что коронавирус вовсе не поражает детей, но сейчас оказалось, что дети переносят его бессимптомно.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.