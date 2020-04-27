Некоторые специалисты утверждают, что замена пищевой соли поможет предотвратить болезни сердца.

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Игорь Гундаров прокомментировал данное утверждение.

"На болезни сердца и сосудов головного мозга приходится от общего количества смертей где-то, наверное, около 40-50%.

К основным факторам риска относятся высокий холестерин, избыточная масса тела, гипертония, гиподинамия и потребление соли. Тогда специалисты пытаются снижать эти факторы для того, чтобы посмотреть, а снизится ли уровень смертности или нет.

В результат не было доказано, что ограничение потребления поваренной соли снижает смертность от болезней сердца.

Влияет ли потребление соли на показатели давления?

Что касается давления, то традиционная профилактическая медицина воздействует на все население, и эффект рассчитывает на все население. Но я сторонник индивидуального подхода.

Был проведен эксперимент с участием 100 человек. Им рекомендовали ограничить потребление соли. Примерно через месяц у них снизилось давление. Врачи говорят: "Посмотрите, давление снизилось, поэтому нужно ограничить потребление соли".

Но это у 100 человек! А я решил посмотреть каждого отдельно. Оказалось, что у 60% давление снизилось. У 10% оно не изменилось, а у 30% повысилось.

Специалист по популяционным исследованиям скажет: посмотрите, давление снизилось по группе. А специалист по индивидуальной профилактике скажет, что у 60% снизилось, у 10% — не изменилось. Почему же те 30%, у кого давление повысилось, должны страдать ради успешного эффекта у 60%? Вот ответ на ваш вопрос", — заключил эксперт.