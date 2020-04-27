Ранее в средствах массовой информации появились публикации о том, что медицинский персонал больницы в Коммунарке готов уволиться из-за суровых условий работы и отсутствия "президентских" выплат.

Эту информацию опроверг главный врач больницы Денис Проценко.

"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал — 137 человек, все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40", — пояснил медик.