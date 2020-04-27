Комаровский рассказал, как не заболеть коронавирусом в транспорте

Поездка в общественном транспорте может быть безопасной, если соблюдать некоторые правила.

Такое мнение высказал известный врач Евгений Комаровский. По его словам, пассажиру, чтобы не заразиться, нужно избегать прямых контактов с людьми и правильно дезинфицировать руки.

Также медик напомнил и о других правилах, которые россияне должны соблюдать безоговорочно: носить медицинскую маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.